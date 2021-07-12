Buğra AKAY/ İSTANBUL DHA

Eyüpsultan, Kuzey Marmara Otoyolu Işıklar mevkii Ankara istikametinde seyir halinde giden ve içinde 35 yolcusu bulunan yolcu otobüsüne aynı yönde arkadan gelen İSTAÇ'a ait tıbbi atık kamyoneti çarptı. Çarpmanın etkisiyle kazada isimleri öğrenilemeyen 4 kişi yaralandı.

Kaza Eyüpsultan, Kuzey Marmara Otoyolu Işıklar mevkii Ankara istikametinde saat 23.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Halil Erilli'nin kullandığı 34 JB 028 plakalı İSTAÇ'a ait tıbbi atık kamyoneti, arıza yaptığı için dörtlüğü yakarak, sağ şeritten yavaş ilerlediği belirtilen Hanifi Kürsat Doğan'ın kullandığı ve içinde 35 yolcusu olan 34 ACN 445 plakalı yolcu otobüsüne arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kazada isimleri öğrenilemeyen 4 kişi yaralandı. Yoldan geçenler bir yandan yardıma koşarken diğer yandan da durumu Jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırdı. Jandarma ekipleri de ikinci bir kaza yaşanmaması için yolda geniş güvenlik önlemi aldı. Kaza sonrası otobüste bulunan diğer yolcular firmaya ait başka bir otobüsün gelmesiyle yollarına devam etti. Kazaya karışan kamyonet ve yolcu otobüsü de bulundukları yerden çekici yardımıyla kaldırıldı.

BİR SES GELDİ, YOLCULARIMIZ BAĞIRDIOtobüste görevli olduğu öğrenilen Nezir Öztürk, "Esenler'den çıktık Bodruma gidiyorduk. Gişeleri geçince arıza lambamız yandı. Yavaş süratle seyir halindeydik. Kendimizi akaryakıt istasyonuna atmak için giderken bir araç geldi bize vurdu. Bir ses geldi, yolcularımız bağırdı. İndik aşağı önce yolcularıma baktık. Sonra da aracımıza baktık. Şu anda bir tane yaralımız var. Jandarma ve itfaiye ekiplerine haber verdik. Ben hostes koltuğunda oturuyordum. Diğer yolcularımızı başka otobüsümüzle Bodrum'a yolladık. Yaralının durumu şu anda iyi diyorlar" dedi.

Jandarma ekiplerinin kaza ile ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.