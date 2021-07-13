EYÜPSULTAN'DA TIBBİ ATIK KAMYONETİ YOLCU OTOBÜSÜNE ÇARPTI 4 YARALI - Son Dakika

Soner HASIRCIOĞLUİSTANBUL DHA

Eyüpsultan Kuzey Marmara Otoyolu'nda tıbbı atık kamyoneti önündeki yolcu otobüsüne çarptı. Kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 23.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Işıklar mevkii Ankara istikametinde meydan geldi. İddiaya göre, 34 JB 028 plakalı İSTAÇ'a ait tıbbi atık kamyoneti, arıza yaptığı için dörtlüğü yakarak, sağ şeritten yavaş ilerlediği belirtilen 34 ACN 445 plakalı yolcu otobüsüne arkadan çarptı. Kazada 4 kişi yaralandı. Bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. 35 yolcusu olan otobüsün Bodrum'a doğru gittiği öğrenildi.