Eyüpsultan'da trafik kazasında 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Eyüpsultan'da trafik kazasında 3 kişi yaralandı

30.08.2022 03:56
Eyüpsultan'da trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Eyüpsultan'da ticari taksi ile 2 motosikletin karıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Eyüpsultan'da ticari taksi ile 2 motosikletin karıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

İstanbul Havalimanı yolu İhsaniye mevkisinde sürücüsünün adı belirlenemeyen 34 TFY 84 plakalı ticari taksi ile 2 motosiklet çarpıştı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Jandarma ekipleri yol üzerinde güvenlik önlemi aldı.

Yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

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Kaynak: AA

İstanbul Havalimanı, Eyüpsultan, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eyüpsultan'da trafik kazasında 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Eyüpsultan'da trafik kazasında 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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