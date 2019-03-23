Son Dakika Haberleri: Eyüpsultan'da Top Mermisi Bulundu

Eyüpsultan'da Top Mermisi Bulundu

1 saat önce

Eyüpsultan'da bulunan top mermisi, bomba imha uzmanı ekipler tarafından etkisiz hale getirildi.

Eyüpsultan'da Top Mermisi Bulundu, System.String[]
Eyüpsultan'da bulunan top mermisi, bomba imha uzmanı ekipler tarafından etkisiz hale getirildi.


Alınan bilgiye göre, ilçede bulunan fidanlıktaki görevliler, sevkiyatı yapılan toprağın içinde top mermisine rastladı.

Bilgi verilmesi üzerine buraya gelen polis ekipleri, güvenlik önlemi aldı.

Daha sonra gelen bomba imha uzmanları, top mermisini fidanlıkta bulunan boş bir araziye götürüp etkisiz hale getirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 02:06 Kaynak: AA

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