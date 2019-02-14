Eyüpsultan'da Toprak Kayması (1)
26 dakika önce
Eyüpsultan İslambey Mahallesi Nigari Sokak'ta toprak kayması meydana geldi.
Eyüpsultan İslambey Mahallesi Nigari Sokak'ta toprak kayması meydana geldi. Yamaçtan aşağıya kayan toprak ve kaya parçaları 4 katlı bir apartmanın yanına döküldü. Olay yerine itfaiye ekipleri çağırıldı. Belediye ve polis ekipleri emniyet şeridi çekerek güvenlik önlemi aldı. Toprak kaymasından etkilenen bölümde bulunan 4 daire mühürlendi. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.
Görüntü dökümü:
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-Olay yeri
-Toprak kaymasının yaşandığı yer
-Apartmanın görüntüsü
-İtfaiye ekipleri
-Genel ve detaylar - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 02:02 Kaynak: DHA
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