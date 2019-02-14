Son Dakika Haberleri: Eyüpsultan'da Toprak Kayması (1)

Eyüpsultan'da Toprak Kayması (1)

26 dakika önce

Eyüpsultan İslambey Mahallesi Nigari Sokak'ta toprak kayması meydana geldi.

Eyüpsultan'da Toprak Kayması (1), System.String[]


Eyüpsultan İslambey Mahallesi Nigari Sokak'ta toprak kayması meydana geldi. Yamaçtan aşağıya kayan toprak ve kaya parçaları 4 katlı bir apartmanın yanına döküldü. Olay yerine itfaiye ekipleri çağırıldı. Belediye ve polis ekipleri emniyet şeridi çekerek güvenlik önlemi aldı. Toprak kaymasından etkilenen bölümde bulunan 4 daire mühürlendi. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

Görüntü dökümü:

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-Olay yeri

-Toprak kaymasının yaşandığı yer

-Apartmanın görüntüsü

-İtfaiye ekipleri

-Genel ve detaylar - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 02:02 Kaynak: DHA

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