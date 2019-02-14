Son Dakika Haberleri: Eyüpsultan'da Toprak Kayması (1)

Eyüpsultan'da Toprak Kayması (1)

1 saat önce

EYÜPSULTAN'da İslambey Mahallesi Nigari Sokak'ta toprak kayması meydana geldi.

Eyüpsultan'da Toprak Kayması (1), System.String[]
EYÜPSULTAN'da İslambey Mahallesi Nigari Sokak'ta toprak kayması meydana geldi. Yamaçtan aşağıya kayan toprak ve kaya parçaları 4 katlı bir apartmanın yanına döküldü. Olay yerine itfaiye ekipleri çağırıldı. Belediye ve polis ekipleri emniyet şeridi çekerek güvenlik önlemi aldı. Toprak kaymasından etkilenen bölümde bulunan 4 daire mühürlendi. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 03:01 Kaynak: DHA

İstanbul, Polis, İtfaiye, Güncel
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