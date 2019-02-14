Son Dakika Haberleri: Eyüpsultan'da Toprak Kayması

Eyüpsultan'da Toprak Kayması

25 dakika önce

Eyüpsultan'da yaşanan toprak kayması nedeniyle zarar gören 4 katlı binadaki bazı daireler boşaltıldı.

Eyüpsultan'da Toprak Kayması, System.String[]
Eyüpsultan'da yaşanan toprak kayması nedeniyle zarar gören 4 katlı binadaki bazı daireler boşaltıldı.

Alınan bilgiye göre, İslambey Mahallesi Nigari Sokak'ta 12 dairenin bulunduğu 4 katlı binanın bitişiğinde toprak kayması meydana geldi.

Toprak kaymasının yaşandığı cepheye bakan binadaki 4 dairede hasar oluştu.

Olay yerine gelen belediye ekiplerinin yaptığı ilk incelemede hasar gördüğü belirlenen 4 dairedeki vatandaşlar tahliye edildi.

Söz konusu daireler mühürlenirken, polis ve zabıta ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 02:03 Kaynak: AA

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