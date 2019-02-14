Eyüpsultan'da Toprak Kayması
25 dakika önce
Eyüpsultan'da yaşanan toprak kayması nedeniyle zarar gören 4 katlı binadaki bazı daireler boşaltıldı.
Eyüpsultan'da yaşanan toprak kayması nedeniyle zarar gören 4 katlı binadaki bazı daireler boşaltıldı.
Alınan bilgiye göre, İslambey Mahallesi Nigari Sokak'ta 12 dairenin bulunduğu 4 katlı binanın bitişiğinde toprak kayması meydana geldi.
Toprak kaymasının yaşandığı cepheye bakan binadaki 4 dairede hasar oluştu.
Olay yerine gelen belediye ekiplerinin yaptığı ilk incelemede hasar gördüğü belirlenen 4 dairedeki vatandaşlar tahliye edildi.
Söz konusu daireler mühürlenirken, polis ve zabıta ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 02:03 Kaynak: AA
Bulut Bilişim, Üç Yılda 130 Bin Kişiye Yeni İş Fırsatları Yaratacak
Dilencilerin Topladıkları Paraları Gizlediği Yer Görenleri Şaşkına Çevirdi
HDP'li Milletvekili, Polis Memurunun Kolunu Isırdı
Uyuşturucu Satıcıları, Filmleri Aratmayan Operasyonla Yakalandı