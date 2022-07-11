Son dakika haber: Eyüpsultan'da trafik kazasında 3'ü ağır 5 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber: Eyüpsultan'da trafik kazasında 3'ü ağır 5 kişi yaralandı

11.07.2022 02:50

Edinilen son dakika haberine göre 100 kara yolu Edirne istikameti Eyüpsultan mevkisinde meydana gelen trafik kazasında 3'ü ağır 5 kişi yaralandı.

D-100 kara yolu Edirne istikameti Eyüpsultan mevkisinde meydana gelen trafik kazasında 3'ü ağır 5 kişi yaralandı.

D-100 kara yolu Edirne istikametinde seyreden ve sürücüsünün adı öğrenilemeyen 34 DS 5682 plakalı motosiklet, sağ şeritte arıza nedeniyle park halinde bulunan 42 AHC 116 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Çarpma sonucu motosiklet otomobile saplandı.

Motosiklet sürücüsü ile otomobildeki 2 çocuk ağır olmak üzere 4 kişi yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından tedavi altına alınmak üzere hastaneye kaldırıldı.

Olay nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri: Zincirleme trafik kazasında 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı Son dakika haberleri: Zincirleme trafik kazasında 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı Son dakika haber: Zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı Son dakika haber: Zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Eyüpsultan'da trafik kazasında 3'ü ağır 5 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
21:04 Soylu'nun "Suriyeli bebek" sözlerine tepki gösteren Kılıçdaroğlu, Özdağ'a da göndermede bulundu: Suriyeliler dönmeli ama ucuz ırkçı tavırla değil
20:53 Arsenal, Chelsea'nin ön liberosu N'Golo Kante için adım atıyor! "O bizim Mo Salah'ımız, Van Dijk'imiz, De Bruyne'imiz"
20:20 Kadınlara yönelik skandal sözleriyle tepki çeken Tanju Özcan, cumhurbaşkanı adayını açıkladı: Şapkasını koysa cumhurbaşkanı seçilecek
19:39 Çamaşır suyunu içen 1 buçuk yaşındaki bebek hastaneye kaldırıldı! Olayla ilgili soruşturma başlatıldı
19:27 Novak Djokovic Wimbledon'da üst üste 4. kez şampiyon oldu
19:19 Batman'da 7 aile arasında çıkan ve 54 kişinin yaralandığı kavganın sebebi koyun sürüsünün bahçeye girmesi
19:06 Cenazeye katılmak için yola çıkan ailenin bulunduğu otomobil, oto kurtarıcıdan düşen araca çarptı: 1 ölü, 4 yaralı
19:01 2 futbolcu Galatasaray'dan Sivasspor'a gidebilir! Kaderleri Okan Buruk'un iki dudağının arasında...
18:49 Akıncı'dan bayram hediyesi! Kandil'de tespit edilen 2 PKK'lı terörist bombalandı
17:28 Transfer yasağı nedeniyle zor durumda olan Altay'ın jübile yapan eski golcüsü Murat Uluç futbola geri dönüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2022 03:54:12. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haber: Eyüpsultan'da trafik kazasında 3'ü ağır 5 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement