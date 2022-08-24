Eyüpsultan'da trafikteki sürücüler arasında yol verme kavgası kamerada - Son Dakika
Üye Girişi

Eyüpsultan'da trafikteki sürücüler arasında yol verme kavgası kamerada

24.08.2022 09:11

Eyüpsultan'da trafikte seyir halinde olan sürücüler arasında yol verme nedeniyle sözlü tartışma çıktı.

Eyüpsultan'da trafikte seyir halinde olan sürücüler arasında yol verme nedeniyle sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın bir süre sonra kavgaya dönüştüğü o anlar kameraya yansırken, kavgayı çevredeki vatandaşlar araya girerek ayırması ile son buldu.

Olay, dün öğle saatlerinde Eyüpsultan Hz. Halit Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre trafikte seyir halinde olan motosiklet sürücüsü ile otomobil sürücüsü arasında yol verme nedeniyle sözlü tartışma çıktı. Tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. Kavga esnasında taraflar birbirlerine yumruklarla saldırdı. Çevredeki vatandaşlar araya girerek birbirlerine saldıran sürücüleri sakinleştirmeye çalıştı. Yaşanan o kavga anları ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
Ahmet Kekeç Kütüphanesi'ne yoğun ilgi Ahmet Kekeç Kütüphanesi'ne yoğun ilgi 8 yaşındaki Muhammed'in ölümüne ilişkin 2 zanlı daha tutuklandı 8 yaşındaki Muhammed'in ölümüne ilişkin 2 zanlı daha tutuklandı PENDİK'TE ANAHTAR KOPYALAYARAK LÜKS OTOMOBİLİ ÇALDILAR PENDİK'TE ANAHTAR KOPYALAYARAK LÜKS OTOMOBİLİ ÇALDILAR
Kaynak: İHA

Eyüpsultan, kavga, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eyüpsultan'da trafikteki sürücüler arasında yol verme kavgası kamerada - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:04 CHP'li Torun'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sert sözler: Sen saltanat gemisindesin ama biz Bandırma Vapuru'ndayız!
14:44 ABD'den Ukrayna'ya 'Bağımsızlık Günü' yardımı! 2,98 milyar dolarlık silah gönderilecek
14:44 Ukrayna Premier Ligi'nde yeni sezon savaşın gölgesinde başladı
14:42 ORC'nin anketinde dikkat çeken sonuçlar! İYİ Parti lideri Akşener'in dediği gibi çıktı
14:09 3 adet Akıncı TİHA, Türk Hava Kuvvetleri'nin vurucu gücüne katıldı: Semalarımızda hür ve özgür
14:05 Yunan yine kafasına göre yazıyor: Türkiye suçu bize atmaya çalışıyor
13:51 Eşini ve 3 çocuğunu öldüren adamın psikolojik sorunları olduğu öne sürüldü
13:35 Sezona fırtına gibi giren Enner Valencia'ya Fenerbahçe'den yeni sözleşme
13:33 Sedat Peker'in Beykoz'daki lüks villası Milli Parklar ve Bahçeler Müdürlüğü'ne devredildi
13:23 Galatasaray olmadı! Anthony Nwakaeme Arapları tercih etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.08.2022 15:16:46. #1.11#
SON DAKİKA: Eyüpsultan'da trafikteki sürücüler arasında yol verme kavgası kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement