Eyüpsultan'da trafikte tartıştığı kadın sürücüyü darp eden şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Eyüpsultan'da trafikte tartıştığı kadın sürücüyü darp eden şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Eyüpsultan'da trafikte tartıştığı kadın sürücüyü darp eden şüpheli tutuklandı

6 saat önce

Eyüpsultan'da tartıştığı kadın sürücüyü darp ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Eyüpsultan'da trafikte tartıştığı kadın sürücüyü darp eden şüpheli tutuklandı, System.String[]

Eyüpsultan'da tartıştığı kadın sürücüyü darp ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Eyüpsultan'da trafikte korna çaldığı için kadın sürücü Ş. A.'yı darp ettiği iddia edilen H.H.B., doktor olduğu öğrenilen kadın sürücünün şikayeti üzerine gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli H.H.B., Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilmişti. Savcılıkça ifadesi alınan şüpheli H.H.B. tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Şüpheli H.H.B. çıkarıldığı hakimlikçe 'Kasten yaralama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 01:42 Kaynak: İHA
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