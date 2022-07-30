EYÜPSULTAN'DA TRAFİKTE TARTIŞTIĞI SÜRÜCÜYÜ ARACININ İÇİNDE TEKMELEDİ - Son Dakika
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EYÜPSULTAN'DA TRAFİKTE TARTIŞTIĞI SÜRÜCÜYÜ ARACININ İÇİNDE TEKMELEDİ

30.07.2022 12:28
EYÜPSULTAN'DA TRAFİKTE TARTIŞTIĞI SÜRÜCÜYÜ ARACININ İÇİNDE TEKMELEDİ

EYÜPSULTAN'da, trafikte tartıştıkları sürücüyü aracının içinde tekmeledikten sonra zorla indirdi.

EYÜPSULTAN'da, trafikte tartıştıkları sürücüyü aracının içinde tekmeledikten sonra zorla indirdi. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, gece saat 01.45 sıralarında, Güzeltepe Mahallesi'nde meydana geldi. Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nde otomobiliyle ilerleyen sürücü yol verme meselesi nedeniyle bir sürücüyle tartıştı. Kırmızı ışıkta durduktan sonra otomobilden inen sürücü ve yanındaki, tartıştıkları sürücüyü zorla araçtan indirmek istedi. Sürücünün inmemesi üzerine saldırganlardan biri, otomobilin ön camını tekmeleyerek kırdı. Diğeri ise sürücüyü aracının içinde tekmeledi. Sürücüyü zorla otomobilden indiren saldırganlar, çevredekilerin tepkisi üzerine geldikleri otomobile binerek uzaklaştı. O anlar, cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.  Darbedilen sürücü ise durumu polise bildirdi. İfadeleri alınan iki kişi sebest bırakıldı.

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel EYÜPSULTAN'DA TRAFİKTE TARTIŞTIĞI SÜRÜCÜYÜ ARACININ İÇİNDE TEKMELEDİ - Son Dakika

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SON DAKİKA: EYÜPSULTAN'DA TRAFİKTE TARTIŞTIĞI SÜRÜCÜYÜ ARACININ İÇİNDE TEKMELEDİ - Son Dakika
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