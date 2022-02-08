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EYÜPSULTAN'DA TRAMVAY YOLUN KARŞISINA GEÇMEYE ÇALIŞAN KADINA ÇARPTI - Son Dakika

EYÜPSULTAN'DA TRAMVAY YOLUN KARŞISINA GEÇMEYE ÇALIŞAN KADINA ÇARPTI

08.02.2022 09:45

EYÜPSULTAN'da, tramvay yolundan karşısına geçmeye çalışan bir kadına tramvay çarptı.

EYÜPSULTAN'da, tramvay yolundan karşısına geçmeye çalışan bir kadına tramvay çarptı. Ağır yaralanan kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluşurken tramvay seferlerinde aksama yaşandı.

Kaza, saat 08.30 sıralarında, Alibeyköy Atatürk Caddesi'nde bulunan tramvay yolunda meydana geldi. T5 Cibali - Alibeyköy seferini yapan tramvay, yoldan karşıya geçmeye çalışan bir kadına çarptı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri ve İBB görevlileri, tramvay yolundan geçen trafik akışını durdurarak çevrede önlem aldı. Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu. Cibali - Alibeyköy tramvay seferlerinde de uzun süre aksama yaşandı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

EYÜPSULTAN'DA TRAMVAY YOLUN KARŞISINA GEÇMEYE ÇALIŞAN KADINA ÇARPTI
EYÜPSULTAN'DA TRAMVAY YOLUN KARŞISINA GEÇMEYE ÇALIŞAN KADINA ÇARPTI
EYÜPSULTAN'DA TRAMVAY YOLUN KARŞISINA GEÇMEYE ÇALIŞAN KADINA ÇARPTI

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Atatürk Caddesi, Tramvay, Polis, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel EYÜPSULTAN'DA TRAMVAY YOLUN KARŞISINA GEÇMEYE ÇALIŞAN KADINA ÇARPTI - Son Dakika


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SON DAKİKA: EYÜPSULTAN'DA TRAMVAY YOLUN KARŞISINA GEÇMEYE ÇALIŞAN KADINA ÇARPTI - Son Dakika
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