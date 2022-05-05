Eyüpsultan'da tramvayla otomobil çarpıştı - Son Dakika
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Eyüpsultan'da tramvayla otomobil çarpıştı

05.05.2022 10:46
Eyüpsultan'da tramvayla otomobil çarpıştı

EYÜPSULTAN, Alibeyköy Metro İstasyonu durağında tramvayla otomobil çarpıştı.

EYÜPSULTAN, Alibeyköy Metro İstasyonu durağında tramvayla otomobil çarpıştı. Kazada ölen ve yaralanan olmazken, kazaya karışan araçlarda hasar oluştu.

Eyüpsultan, Alibeyköy Metro İstasyonu durağında saat 09.00 sıralarında T5 Cibali- Alibeyköy seferini yapan tramvayla 34 DJA 340 plakalı otomobil çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle yol trafiğe kapandı. Tramvay ve otomobilin çekilmesiyle trafik normal seyrine döndü.

Kazada ölen ve yaralanan olmazken, araçlarda hasar oldu.


Eyüpsultan'da tramvayla otomobil çarpıştı
Eyüpsultan'da tramvayla otomobil çarpıştı
Eyüpsultan'da tramvayla otomobil çarpıştı
Eyüpsultan'da tramvayla otomobil çarpıştı
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Eyüpsultan, Otomobil, Metro, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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