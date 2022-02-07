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EYÜPSULTAN'DA ÜNİVERSİTELİ KIZIN KAFASINA TAŞLA VURAN ŞÜPHELİ HAKKINDAKİ SORUŞTURMA TAMAMLANDI - Son Dakika

EYÜPSULTAN'DA ÜNİVERSİTELİ KIZIN KAFASINA TAŞLA VURAN ŞÜPHELİ HAKKINDAKİ SORUŞTURMA TAMAMLANDI

07.02.2022 10:36

Tanımadığı kızın kafasına taşla vuran şüphelinin 1 yıl 6 aya kadar hapsi istendiÖzden ATİK İSTANBUL, (DHA)-EYÜPSULTAN'da okuluna giden üniversite öğrencisi Aslı Gizem U.'ya yerden taş alarak başına vurduğu iddiasıyla tutuklanan şüpheli Özcan Mercan hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Tanımadığı kızın kafasına taşla vuran şüphelinin 1 yıl 6 aya kadar hapsi istendi

Özden ATİK İSTANBUL, (DHA)-EYÜPSULTAN'da okuluna giden üniversite öğrencisi Aslı Gizem U.'ya yerden taş alarak başına vurduğu iddiasıyla tutuklanan şüpheli Özcan Mercan hakkındaki soruşturma tamamlandı. Savcılık, Özcan Mercan hakkında Silahla basit yaralama suçundan 1 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenledi.

Olay, Emniyettepe Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'nde 20 Ocak 2022 tarihinde gerçekleşti.Okula gitmekte olan Aslı Gizem U'ya, yolda giderken hiç tanımadığı Özcan Mercan yerden aldığı taşı kafasına vurdu. Başına aldığı darbeyle kanlar içerisinde kalan Aslı Gizem U. korku içerisinde okuluna koştu.O anlar güvenlik kamerasına da yansıdı. Aslı Gizem U.'ya ilk müdahaleyi okulundaki görevliler yaptı, daha sonra Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Olayın emniyete bildirilmesinin ardından kamera kayıtlarını da incelemeye alan Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli Özcan Mercan'ı yakaladı. Adliyeye çıkarılan Özcan Mercan 21 Ocak'ta tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüpheli Özcan Mercan'ın emniyete verdiği ifadesinde, işsiz olduğunu, maddi durumu nedeniyle hak ettiği hayatı yaşamadığından dolayı bu olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.

ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDE YARGILANACAK

Soruşturmayı tamamlayan İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca hazırlanan iddianamede, şüpheli Özcan Mercan hakkında Silahla basit yaralama suçundan 6 aydan 1yıl 6 aya kadar hapis talep edildi. İddianame kabul edilirse şüpheli önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanacak.

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-(Olaya ait mobese görüntüsü)

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Eyüpsultan, Üniversite, İstanbul, DHA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel EYÜPSULTAN'DA ÜNİVERSİTELİ KIZIN KAFASINA TAŞLA VURAN ŞÜPHELİ HAKKINDAKİ SORUŞTURMA TAMAMLANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: EYÜPSULTAN'DA ÜNİVERSİTELİ KIZIN KAFASINA TAŞLA VURAN ŞÜPHELİ HAKKINDAKİ SORUŞTURMA TAMAMLANDI - Son Dakika
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