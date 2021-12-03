Son dakika haberleri! EYÜPSULTAN'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU: 300 BİN ADET UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ (Ek bilgilerle yeniden) - Son Dakika

EYÜPSULTAN'da, polisin 3 farklı adrese düzenlediği operasyonda 300 bin adet ecstasy hap ile basıma hazır halde 100 kilo ağırlığında toz halinde uyuşturucu hap yakaladı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri Eyüpsultan'da 3 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla düzenlenen operasyonlarda bir evde yapılan aramada 300 bin adet satışa hazır ecstasy uyuşturucu hap ele geçirildi. Depo olarak kullanılan bir başka adreste ise toz halinde ve basıma hazır şekilde bulunan 100 kilo ağırlığında uyuşturucu ve uyuşturucu hap yapımında kullanılan hammadde, baskı makinesi ve hassas terazi ele geçirildi. Operasyonlarda 5 kişi gözaltına alındı.