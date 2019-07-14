Son Dakika Haberleri: Eyüpsultan'da vatandaş odaklı yenileme
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Eyüpsultan'da vatandaş odaklı yenileme

5 saat önce

Eyüpsultan Nişancı Mahallesi'nde tapu sorunlarıyla ilgili çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Eyüpsultan'da vatandaş odaklı yenileme, System.String[]
Eyüpsultan Nişancı Mahallesi'nde tapu sorunlarıyla ilgili çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Belediye yetkilileri, tapu sorunlarıyla ilgili yapılan saha çalışmaları ve anketlerle son durumu mercek altına aldı.

Eyüpsultan Belediyesi, Bakanlar Kurulu kararı ile 5366 Sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun kapsamında yenileme alanı ilan edilen Nişancı Mahallesi'nde tapu sorunlarıyla ilgili çalışmalara hız kesmeden devam ediyor.

Eyüpsultan Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü yetkilileri, tapu sorununun vatandaş odaklı çözümü için titizlikle çalışmalarını sürdürüyor. Yaklaşık 7 hektar büyüklüğe sahip, 317 yapının yer aldığı alanla ilgili saha çalışmaları ve anketler yapan, vatandaşlarla görüş alışverişinde bulunan Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü yetkilileri, yenileme çalışmalarını masaya yatırdı.

Nişancı Mahallesi Mahalle Kültürünü Koruma ve Yaşatma Derneği'nde düzenlenen toplantıya, Nişancı Mahallesi sakinleri katıldı. Daha önce vatandaşlarla birçok kez bir araya gelen ve onlardan gerekli verileri toplayan belediye yetkilileri, yapılan saha çalışmaları ve anketler ışığında son durumu mercek altına aldı. - İSTANBUL
Eyüpsultan Belediyesi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 11:13 Kaynak: İHA
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