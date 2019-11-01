Eyüpsultan'da yağmur suyu kanalları temizleniyor

Eyüpsultan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların yoğun yağış anında herhangi bir olumsuzluk yaşamaması için yağmur suyu kanallarından temizlik çalışması başlattı.



Yoğun yağış nedeniyle ilçe sakinlerinin herhangi bir mağduriyet yaşamaması için başlatılan ve büyük bir titizlikle sürdürülen çalışmalarda, yağmur suyu kanalları ve mazgallar temizleniyor. Çalışmalarda ekipler, cadde ve sokaklarda bulunan, çamurla dolan, tıkanan mazgalları ve kanalları tek tek temizliyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ise hasar gören ya da bakım yapılması gereken yağmur suyu kanallarının bakımını yapıyor, gerekli görülen yerlere yeni yağmur suyu kanalları yapıyor. - İSTANBUL