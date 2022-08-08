Eyüpsultan'da sabah saatlerinde yağışın da etkisi ile aralarında yolcu otobüsünde bulunduğu çok sayıda araç zincirleme kazaya karıştı. Kazada yaralananlar olduğu bildirilirken, olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kaynak: DHA

Kemerburgaz, Eyüpsultan, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İSTANBUL-EYÜPSULTAN'DA YAĞIŞIN ARDINDAN ZİNCİRLEME KAZA: ÇOK SAYIDA KİŞİ YARALANDI - Son Dakika

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