Eyüpsultan
'da yağmurun da etkisi ile Hasdal Kemerburgaz
yolunda zincirleme kaza meydana geldi. Kazada çok sayıda yaralının bulunduğu bildirildi.
Eyüpsultan'da sabah saatlerinde yağışın da etkisi ile aralarında yolcu otobüsünde bulunduğu çok sayıda araç zincirleme kazaya karıştı. Kazada yaralananlar olduğu bildirilirken, olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
- İstanbul
Kaynak: DHA
Kemerburgaz, Eyüpsultan, İstanbul, Güncel, Son Dakika
Son Dakika › Güncel › İSTANBUL-EYÜPSULTAN'DA YAĞIŞIN ARDINDAN ZİNCİRLEME KAZA: ÇOK SAYIDA KİŞİ YARALANDI - Son Dakika
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.