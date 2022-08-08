İSTANBUL-EYÜPSULTAN'DA YAĞIŞIN ARDINDAN ZİNCİRLEME KAZA: ÇOK SAYIDA KİŞİ YARALANDI - Son Dakika
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İSTANBUL-EYÜPSULTAN'DA YAĞIŞIN ARDINDAN ZİNCİRLEME KAZA: ÇOK SAYIDA KİŞİ YARALANDI

08.08.2022 07:46
İSTANBUL-EYÜPSULTAN'DA YAĞIŞIN ARDINDAN ZİNCİRLEME KAZA: ÇOK SAYIDA KİŞİ YARALANDI

Eyüpsultan'da yağmurun da etkisi ile Hasdal Kemerburgaz yolunda zincirleme kaza meydana geldi.

Eyüpsultan'da yağmurun da etkisi ile Hasdal Kemerburgaz yolunda zincirleme kaza meydana geldi. Kazada çok sayıda yaralının bulunduğu bildirildi.

Eyüpsultan'da sabah saatlerinde yağışın da etkisi ile aralarında yolcu otobüsünde bulunduğu çok sayıda araç zincirleme kazaya karıştı. Kazada yaralananlar olduğu bildirilirken, olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

- İstanbul

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İstanbul'da kısa süreli sağanak İstanbul'da kısa süreli sağanak 08 Ağustos 2022 Ntv Yayın Akışı 08 Ağustos 2022 Ntv Yayın Akışı
Kaynak: DHA

Kemerburgaz, Eyüpsultan, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL-EYÜPSULTAN'DA YAĞIŞIN ARDINDAN ZİNCİRLEME KAZA: ÇOK SAYIDA KİŞİ YARALANDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: İSTANBUL-EYÜPSULTAN'DA YAĞIŞIN ARDINDAN ZİNCİRLEME KAZA: ÇOK SAYIDA KİŞİ YARALANDI - Son Dakika
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