Umutlu bekleyiş acıya dönüştü! Yanan fabrikada kayıp işçinin cesedine ulaşıldı

Dün saat 13.30 sıralarında Eyüpsultan'da Habipler Pirinççi Mahallesi'nde 2 katlı araç filtresi üreten fabrikada bilinmeyen nedenle çıktı. Ekipler, bir yandan yangını soğutma çalışması yaparken, dünden beri haber alınamayan fabrika çalışanı Sedat Cesur'u aramayı da sürdürdü. Çalışmalar kapsamında, Cesur'un cansız bedenine ulaşıldı.

FABRİKA DUVARLARI YIKILMIŞTI

Cesur'un cenazesi, savcının çalışmasını tamamlamasının ardından morga kaldırılacak. Jandarma ekiplerince fabrika bölgesine çıkan caddeler, araç trafiğine kapatıldı. Yangın nedeniyle fabrikanın duvarlarının bir kısmı duman tahliyesi yapılabilmesi için iş makineleriyle yıkılmıştı.

KAYMAKAM "O KİŞİYE DE ULAŞABİLMEYİ ÜMİT EDİYORUZ" DEMİŞTİ

Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara da dün gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının saat 14.00 sularında başladığını belirterek, "Yangın dolayısıyla gerekli çalışmalar 154 itfaiye personeli ve 51 itfaiye aracı ile halen sürdürülmektedir. Bir kişiden haber alınamıyor. İnşallah o kişiye de ulaşabilmeyi, haber almayı ümit ediyoruz. Hepimize geçmiş olsun." ifadelerini kullanmıştı.