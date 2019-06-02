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Eyüpsultan'da yangın

1 saat önce

- Yangını söndürme çalışmalarından detaylar Eyüpsultan'da yangınEyüpsultan'da iki katlı bir binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

- Yangını söndürme çalışmalarından detaylar Eyüpsultan'da yangın
Eyüpsultan'da iki katlı bir binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Nişancı Mahallesi Çömlekçiler Caddesi üzerinde bulunan iki katlı bir binanın çatı kısmında henüz belirlenmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm çatıyı sardı. Durumu fark eden bina sakinleri ise binayı tahliye etti.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri söndürdü, ardından binada duman tahliyesi yapıp soğutma çalışması başlattı. Polis ekipleri ise çevrede güvenlik tedbiri aldı.
Hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Eyüpsultan'da yangın
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 12:11 Kaynak: AA
Polis, İtfaiye, Güncel
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