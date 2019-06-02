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Eyüpsultan'da yangın

1 saat önce

Eyüpsultan'da bir binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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Eyüpsultan'da bir binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Nişancı Mahallesi Çömlekçiler Caddesi üzerinde bulunan iki katlı bir binanın çatısında henüz belirlenmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm çatıyı sararken, bina sakinleri ise dışarı çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın söndürüldü. İtfaiye ekipleri, daha sonra binada duman tahliyesi yaptı.
Hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 12:15 Kaynak: AA
İtfaiye, Güncel
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