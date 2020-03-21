EYÜPSULTAN'DA YASAĞIN ARDINDAN PİKNİK ALANLARI BOŞALTILDI - Son Dakika
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EYÜPSULTAN'DA YASAĞIN ARDINDAN PİKNİK ALANLARI BOŞALTILDI

6 saat önce

Koronavirüs salgınına ilişkin tedbirler kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından alınan 'Park, mesire ve piknik alanlarında mangal yakmak ve piknik yapmak salgın riskini artıracağı gerekçesiyle geçici olarak yasaklanmıştır' kararının ardından Eyüpsultan Belediyesi tarafından bir dizi...

EYÜPSULTAN'DA YASAĞIN ARDINDAN PİKNİK ALANLARI BOŞALTILDI, System.String[]

Koronavirüs salgınına ilişkin tedbirler kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından alınan 'Park, mesire ve piknik alanlarında mangal yakmak ve piknik yapmak salgın riskini artıracağı gerekçesiyle geçici olarak yasaklanmıştır' kararının ardından Eyüpsultan Belediyesi tarafından bir dizi önlem alındı. Eyüpsultan Belediyesi Zabıta İşleri Müdürlüğü, Kurt Kemeri Sosyal Tesisleri'nde araçlarla anons geçerek piknik yapan vatandaşları uyardı. Ayrıca Zabıta Memurları eldiven ve maske dağıtımı yaptı.

Koronavirüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında alınan önlemlere yenileri ekleniyor. Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte 'Evde kalın' çağrısına rağmen çok sayıda vatandaş park ve ormanlık alanlara akın etmişti. Bu durum Tarım ve Orman Bakanlığı'nı harekete geçirdi. Bakanlık bahçe, park ve mesire alanlarında mangal yakılmasını ve piknik yapılmasını yasakladı. Bunun üzerine harekete geçen Eyüpsultan Belediyesi, Kurt Kemeri Sosyal Tesisleri'nde araçlarla anons yaparak mangal yakan ve piknik yapan vatandaşları uyardı. Ayrıca görevli memurlar vatandaşlara eldiven ve maske dağıtımı yaparak bilgilendirmede bulundu.

'BİLGİ GELİR GELMEZ HAREKETE GEÇTİK

Eyüpsultan Belediyesi Zabıta Memuru Hasan Atılkan, Tarım ve Orman Bakanlığınca gelen yasak sonrası yaptıkları çalışmayı anlattı. Atılkan, 'Konuyla ilgili bilgi ulaşır ulaşmaz belediyemize ait piknik alanlarında araçlarımızla ses cihazlarıyla anons yaptık. Vatandaşları ikaz ettik. Piknik alanlarında ikinci bir emre kadar mangal ve semaver yakılamayacağı hususunda ses cihazlarımızla anons yaptık. Vatandaşlarımızı bilgilendirdik. Bunun da takibini yapacağız. Bugün ve yarın yeni bir emir gelene kadar uyarılarımız sürecek. Vatandaşlarımız anonslardan sonra toparlanma aşamasına geçti. Muhtemelen akşama kadar hepsi çıkmış olacaktırö açıklamasında bulundu.

'SADECE HAVA ALMAYA ÇIKMIŞTIK

Tarım ve Orman Bakanlığını park ve mesire alanlarında mangal yakmayı ve piknik yapmayı yasaklamasının ardından yapılan anons ve uyarılarla vatandaşlar da piknik alanlarından ayrılmaya başladı. Bazı vatandaşlar kararı yerinde buldu. Sadece hava almak için çıktıklarını söyleyen vatandaşlar, 'Çocuklar evde çok sıkıldı. Hava da güzelken açık havaya gelip değerlendirmek istedik. Madem yasak geldi, yapacak bir şey yok. Toparlanıp evlerimize döneceğiz şeklinde konuştu.


Eyüpsultan Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 09:22 Kaynak: DHA

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