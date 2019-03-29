Eyüpsultan'da Yaşlılara Özel Ulaşım Projesi

Eyüpsultan'da yaşlılara özel ulaşım projesi Yaşlılar için hayata geçecek, 112 gibi çalışacak Deniz Köken: "Yaşlılara elektrikli araçlarla 112 gibi servis hizmeti vereceğim"İSTANBUL - Cumhur İttifakı AK Parti Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Deniz Köken, ilçede yaşlı vatandaşlara kolaylık...

Eyüpsultan'da yaşlılara özel ulaşım projesi

Yaşlılar için hayata geçecek, 112 gibi çalışacak

Deniz Köken: "Yaşlılara elektrikli araçlarla 112 gibi servis hizmeti vereceğim"



İSTANBUL - Cumhur İttifakı AK Parti Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Deniz Köken, ilçede yaşlı vatandaşlara kolaylık sağlamak için oluşturdukları ulaşım projesiyle ilgili bilgi verdi. Köken, "Yokuş olan yerlerde elektrikli araçlarla, 112 gibi servis hizmeti vereceğim. Yaşlı vatandaşlar telefona basacak 'Ben şuraya gitmek istiyorum' diyecek, bir dolmuşa binebileceği yere kadar biz götüreceğiz" dedi.

Cumhur İttifakı AK Parti Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Deniz Köken, ilçede yaşlı vatandaşlara kolaylık sağlamak amacıyla oluşturdukları kısa mesafede ulaşım projesiyle ilgili bilgi verdi. Köken, ilçenin çok yokuşlu olduğunu belirterek seçilmesi halinde ilçede belirli bir yaşın üstündeki vatandaşlar için ulaşım hizmeti projesini hayata geçireceğini belirtti. Proje kapsamında oluşturulan yazılımla yaşlılar için telefon üzerinden oldukları noktaya araç istenebilecek. Araçlar, vatandaşlara belirli noktalara kadar taşıma hizmeti verecek.

"Şimdiye kadar bu işi zaten biz çözdük"

İlçedeki tapu sorunun çözülmesi için çalışmaların sürdüğünü belirten Cumhur İttifakı AK Parti Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Deniz Köken, "Tapu sorunu beş mahallemizde biraz fazla 2 mahallemizde de kısmen var. Daha önce daha çoktu AK Parti iktidarı döneminde 4'te 3'lük kısmı çözüldü. 4'te birlik bir kısmı kaldı bununla ilgili de tüm işlemler epey bir noktaya geldi. Önümüzdeki süreçte de hızlandırılmış bir şekilde hallolacak. Bu konuyla ilgili siyasi şov yapıp bunu siyasi bir malzeme haline getirenler için vatandaşlarımıza diyorum ki şimdiye kadar bu işi zaten biz çözdük. Bundan sonra kalan kısmı yine biz çözeceğiz" dedi.

"Gençlik merkezlerinin sayısını arttıracağız"

Eyüpsultan'da genç nüfusun önemli bir oranda olduğunu ve gençlerin ihtiyaçlarını karşılamak için yeni projeler üzerinde çalıştıklarını ifade eden Köken, "Gençlerle ilgili projelerimiz daha kapsamlı, Simurg çok önemli ve güzel bir proje yararlanan öğrenci sayısı çok az biz bunu arttıracağız. Gençlik merkezlerinin sayısını arttıracağız" ifadelerini kullandı.

"Yokuş olan yerlerde elektrikli araçlarla 112 gibi servis hizmeti vereceğim"

Eyüpsultan'ın çok yokuşlu bir ilçe olduğunu belirterek belirli bir yaşın üstündeki vatandaşların zorluk yaşamaması için bir proje hazırladıklarını belirten Köken, "Yokuş olan yerlerde elektrikli araçlarla acil 112 gibi servis hizmeti vereceğim. Vatandaşlar telefona basacak "Ben şuraya gitmek istiyorum" diyecek, bir dolmuşa taşıyıncaya kadar biz götüreceğiz. Kısa mesafede onlara küçük bir hizmet sunacağız. Belli bir yaşın üstüne bu şifreyi vereceğiz, telefonlarına basacaklar, çağıracaklar. Cami çevresinde kısa mesafede böyle bir hizmet var. Eyüpsultanımızda yamaç yerler çok, bu yokuşlu yerlerden yaşlı vatandaşlarımız pazara gelip gitmek, sağlık ocağına gitmek konusunda sıkıntı yaşıyorlar. Bunu bir yazılımla belirli bir yaşın üstündekiler için 112'yi çağırır gibi yakın mesafe arasında bu tür hizmetleri onlara vermek istiyoruz" dedi.

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