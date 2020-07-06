Eyüpsultan'da yaz bakım çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken tarafından ilçenin yaşam kalitesinin artırılması, daha temiz ve daha sağlıklı çevre için başlatılan çalışmaları devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, tüm birimlerin koordineli şekilde sürdürdüğü program kapsamında ekipler Nişanca ve Defterdar mahallelerinde, gün boyunca süren cadde ve sokak temizliği, kaldırım ve asfalt onarımları, park ve yeşil alanlarda bakım onarım, ot biçme, peyzaj çalışmalarının yanı sıra sivrisinek, karasinek, kene, hamam böceği, kemirgenler gibi vektörlere karşı ilaçlama ve koronavirüs salgınına karşı dezenfekte işlemleri yaptı.

Çalışmaları yakından takip eden Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, mahalle esnafıyla sohbet etti. Maske ve mesafe kuralına uyan Köken, vatandaşlarla selamlaşmaları dirsek teması ile yapmaya özen gösterdi.

Esnafı çalışmalara ilişkin bilgilendiren Köken, esnafın talep ve isteklerini de dinledi.

Temizlik İşleri Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, her gün 2 farklı mahallede yapılması planlanan çalışmalarını aralıksız sürdürecek.