Eyüpsultan'da yaz kampanyası çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken tarafından ilçenin yaşam kalitesinin artırılması, daha temiz, daha sağlıklı çevreye kavuşması için başlatılan Yaz Kampanyası devam ediyor.

Eyüpsultan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediyenin tüm birimlerinin koordineli bir şekilde ortaklaşa sürdürdüğü kampanya kapsamında ekipler, bu kez Karadolap Mahallesi'nde çalışma gerçekleştirdi.

Belediye ekipleri, gün boyunca süren cadde ve sokak temizliği, kaldırım ve asfalt onarımları ile parklarda ve yeşil alanlarda bakım onarım çalışmaları, ot biçme, peyzaj çalışmaları, sivrisinek, karasinek, kene, hamam böceği, kemirgenler gibi vektörlere karşı ilaçlama ve koronavirüs salgınına karşı dezenfekte işlemleri yaptı.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, mahalle esnafı ile de bir araya gelerek sohbet etti. Maske ve mesafe kuralına uyan Köken, vatandaşlarla selamlaşmaları dirsek teması ile yapmaya özen gösterdi. Mahallede yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Köken, esnafların talep ve isteklerini dinleyerek istişarelerde bulundu.