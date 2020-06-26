Eyüpsultan'da 'Yaz Kampanyası' çalışması - Son Dakika

Eyüpsultan'da 'Yaz Kampanyası' çalışması

Eyüpsultan'da daha temiz, daha sağlıklı çevreye kavuşması için başlatılan 'Yaz Kampanyası' devam ediyor.

Eyüpsultan'da daha temiz, daha sağlıklı çevreye kavuşması için başlatılan 'Yaz Kampanyası' devam ediyor.

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Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken tarafından, ilçenin yaşam kalitesinin arttırılması, daha temiz, daha sağlıklı çevreye kavuşması için başlatılan 'Yaz Kampanyası' devam ediyor. Eyüpsultan Belediyesi'nin tüm birimlerinin koordineli bir şekilde ortak çalışmalar düzenlediği kampanya bugün Akşemsettin Mahallesi'nde gerçekleştirildi. Çalışmalarda Eyüpsultan Belediyesi ekipleri; Akşemsettin'de gün boyunca süren cadde ve sokak temizliği, kaldırım ve asfalt onarımları, parklarda ve yeşil alanlarda bakım onarım çalışmaları, ot biçme, peyzaj çalışmaları, sivrisinek, karasinek, kene, hamam böceği, kemirgenler gibi vektörlere karşı ilaçlama, Korona virüs salgınına karşı dezenfekte işlemleri yaptı.


Başkan Deniz Köken, esnafla sohbet etti


Yapılan çalışmaları yakından takip eden Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, mahalle esnafı ile de bir araya gelerek sohbet etti. Mahallede yapılan çalışmalar hakkında esnafı bilgilendiren Başkan Deniz Köken, esnafların talep ve isteklerini dinleyerek bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.


Çalışmalar devam edecek


Temizlik İşleri Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri önümüzdeki günlerde de her gün farklı bir mahallede yapılması planlanan çalışmalara ara vermeden devam edecek. - İSTANBUL

Eyüpsultan Belediyesi, Akşemseddin, Deniz Köken, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 14:17 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Eyüpsultan'da 'Yaz Kampanyası' çalışması - Son Dakika

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