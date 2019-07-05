Son Dakika Haberleri: Eyüpsultan'da yaz okulları şenlikle açıldı
Son Dakika Güncel Haber

Eyüpsultan'da yaz okulları şenlikle açıldı

45 dakika önce

Eyüpsultan Belediyesinin öğrencilere spor sevgisi aşılamak, yetenekli gençleri geliştirmek için gerçekleştirdiği Yaz Spor Okulları'nın açılışı düzenlenen şenlikle yapıldı.

Eyüpsultan'da yaz okulları şenlikle açıldı, System.String[]
Eyüpsultan Belediyesinin öğrencilere spor sevgisi aşılamak, yetenekli gençleri geliştirmek için gerçekleştirdiği Yaz Spor Okulları'nın açılışı düzenlenen şenlikle yapıldı.

Eyüpsultan Belediyesinin okulların tatile girmesiyle birlikte öğrencileri spora teşvik etmek için gerçekleştirdiği Yaz Spor Okulları açıldı. Öğrencilere sporu sevdirmeyi, teknoloji bağımlılığının önüne geçmeyi hedefleyen Eyüpsultan Belediyesi, 8 bin 300 çocuğa yaz tatilinde eğitim verecek. Yüzmeden futbola, okçuluktan tekvandoya 13 farklı branşta düzenlenecek kurslarda öğrenciler hem verimli bir yaz tatili geçirecek hem de sportif yeteneklerini güçlendirecek. 5 bölgede gerçekleştirilen Yaz Spor Okulları, şenlikle kapılarını tüm çocuklara ve gençlere açtı. Şenlikte Karizma Şov'un basketbol gösterisi davetlilere eğlenceli dakikalar yaşattı.

"Önümüzdeki süreçte hepsini kapalı yüzme havuzlarına çevireceğiz"

Kurslara çok fazla müracaatın olduğunu ancak kapasitelerinin dolduğunu belirten Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, "Eyüpsultan'ın gençleri sporla buluşuyor yaz döneminde. 8 bin 300 çocuğumuzla 13 branşta yaz okullarımızı bu bölgede geçireceğiz. Bu sene yüzme havuzlarımızı şişme yaptık. Önümüzdeki süreçte hepsini kapalı yüzme havuzlarına çevireceğiz. Çocuklarımıza en iyisi layık diyoruz. Çok da yoğun talep var. Yüzmeyi de, diğer branşları da gördüm. 8 bin 300'de durdurduk ama daha fazla müracaat var. Kapasitemiz o kadar, yukarıya çıkarsak bu sefer alan sıkıntısı yaşayacağız. Kemerdeki ormanları da kullanacağız bir dahaki sene ve çok kapsamlı olarak devam edeceğiz. Güzel bir yaz sezonu diliyorum bütün çocuklarımıza" dedi. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 01:18 Kaynak: İHA
eyüpsultan belediyesi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika! Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde otomobilde patlama: 2 ölü, 2 yaralı Rusya'dan S-400'lerin teslimatıyla ilgili açıklama: Planlandığı gibi devam ediyor Bayrampaşa'daki bankada dehşet anları! Bir gün sonra yakalandı CHP lideri Kılıçdaroğlu, ilk kez İBB'yi ziyaret etti! İmamoğlu, genel başkanına söz verdi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.7.2019 14:04:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eyüpsultan'da yaz okulları şenlikle açıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]