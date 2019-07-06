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Eyüpsultan'da yaz okulları şenlikle açıldı

2 dakika önce

Eyüpsultan'da yaz okulları şenlikle açıldı Yaz Spor Okullarının açılışı gerçekleştirildiİSTANBUL - Eyüpsultan Belediyesi'nin öğrencilere spor sevgisi aşılamak, yetenekli gençleri geliştirmek için gerçekleştirdiği Yaz Spor Okullarının açılışı düzenlenen şenlikle yapıldı.

Eyüpsultan'da yaz okulları şenlikle açıldı, System.String[]
Eyüpsultan'da yaz okulları şenlikle açıldı
Yaz Spor Okullarının açılışı gerçekleştirildi
İSTANBUL - Eyüpsultan Belediyesi'nin öğrencilere spor sevgisi aşılamak, yetenekli gençleri geliştirmek için gerçekleştirdiği Yaz Spor Okullarının açılışı düzenlenen şenlikle yapıldı.
Eyüpsultan Belediyesi'nin okulların tatile girmesiyle birlikte öğrencileri spora teşvik etmek için gerçekleştirdiği Yaz Spor Okullarının açılışı düzenlenen törenle yapıldı. Öğrencilere sporu sevdirmeyi, teknoloji bağımlılığının önüne geçmeyi hedefleyen Eyüpsultan Belediyesi, 8 bin 300 çocuğa yaz tatili döneminde eğitim verecek. Yüzmeden futbola, okçuluktan tekvandoya 13 farklı branşta düzenlenecek kurslarda öğrenciler hem verimli bir yaz tatili geçirecek hem de sportif yeteneklerini güçlendirecek. 5 bölgede gerçekleştirilen Yaz Spor Okulları, şenlikle kapılarını tüm çocuklara ve gençlere açtı. Şenlikte, Karizma Şov'un basketbol gösterisi davetlilere eğlenceli dakikalar yaşattı.
"Önümüzdeki süreçte hepsini kapalı yüzme havuzlarına çevireceğiz"
Kurslara çok fazla müracaatın olduğunu ancak kapasitelerinin dolduğunu belirten Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, "Eyüpsultan'ın gençleri sporla buluşuyor yaz döneminde. 8 bin 300 çocuğumuzla 13 branşta yaz okullarımızı bu bölgede geçireceğiz. Bu sene yüzme havuzlarımızı şişme yaptık. Önümüzdeki süreçte hepsini kapalı yüzme havuzlarına çevireceğiz. Çocuklarımıza en iyisi layık diyoruz. Çok da yoğun talep var. Yüzmeyi de, diğer branşları da gördüm. 8 bin 300'de durdurduk ama daha fazla müracaat var. Kapasitemiz o kadar, yukarıya çıkarsak bu sefer alan sıkıntısı yaşayacağız. Kemerdeki ormanları da kullanacağız bir dahaki sene ve çok kapsamlı olarak devam edeceğiz. Güzel bir yaz sezonu diliyorum bütün çocuklarımıza" dedi.
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 12:29 Kaynak: İHA
Eyüpsultan Belediyesi, Yerel
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