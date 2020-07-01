Eyüpsultan'da Yaz Spor Okulları başladı - Son Dakika

Eyüpsultan'da Yaz Spor Okulları başladı

Eyüpsultan Belediyesi'nin her yıl gençler ve çocuklar için geleneksel olarak düzenlediği Yaz Spor Okulları kapılarını açtı.

Eyüpsultan Belediyesi'nin her yıl gençler ve çocuklar için geleneksel olarak düzenlediği Yaz Spor Okulları kapılarını açtı.

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Sporun yanı sıra çocukların fiziksel gelişimleri ile sosyal ve kültürel açıdan da daha donanımlı hale gelmelerini sağlayan Yaz Spor Okulları'nda Eyüpsultanlı çocuklar yazın keyfini doyasıya çıkarıyorlar.


Maske, temizlik ve mesafe kurallarına önem veriliyor


Pandemi nedeniyle bu sene kontenjanın kısıtlı tutulduğu Yaz Spor Okulları'nda eğitimler sosyal mesafe, maske ve temizlik kurallarına uygun bir şekilde veriliyor. Eğitmenlerin maske taktığı, tesisin birçok noktasına el dezenfektanlarının konulduğu Yaz Spor Okulları'nın açık ve kapalı mekanlarında ise rutin bir şekilde dezenfekte işlemi gerçekleştiriliyor.


Eğitimler 13 farklı spor branşında veriliyor


Alibeyköy Spor Kompleksinde düzenlenen Yaz Spor Okulları'nda 9 - 15 yaş arasındaki çocuklara badminton, futbol, basketbol, voleybol, tenis, karate, bisiklet, mini golf, okçuluk, satranç, atletizm, oryantiring, kaykay eğitimleri ücretsiz olarak veriliyor. Kız öğrencilerin 10.00 - 14.00, erkek öğrencilerin ise 14.00 - 18.00 saatleri arasında seçtikleri bir branşta eğitim aldıkları Yaz Spor Okulları'nda eğitimler, 24 Temmuz tarihine kadar devam edecek.


Eğitimler ücretsiz veriliyor


Eyüpsultanlı gençler ve çocuklar, belediyenin bu hizmeti sayesinde, yaz boyunca ücretsiz olarak çeşitli sportif faaliyetlerde bulunuyor. Bir yandan spor yaparken, diğer yandan da sosyal çevrelerini genişleterek öz güvenlerini arttırıyorlar. Tüm yıl boyunca verilen sportif eğitimlerde gençlere ve çocuklara spor bilincinin, spor ahlakının, spor kültürünün, dostluğun ve saygının aşılanması amaçlanıyor.


Online kayıt yaptırılabiliyor


Yaz Spor Okuluna katılmak isteyen öğrenciler 0212 440 15 67 ve 0212 440 05 59 numaralı telefonlardan detaylı bilgi alıp http://basvuru.eyupsultan.bel. adresinden online olarak kayıt yaptırabiliyor. Yaz Spor Okuluna gelecek öğrencilerin kayıt yaptırmak için 1 adet sağlık raporu getirmeleri de gerekiyor. - İSTANBUL

Eyüpsultan Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 16:25 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Eyüpsultan'da Yaz Spor Okulları başladı - Son Dakika

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