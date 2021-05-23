Eyüpsultan'da YKS kampı başladı - Son Dakika

Eyüpsultan Belediyesi, ilçede üniversiteye hazırlanan öğrencilere destek amacıyla ücretsiz olarak YKS Kampı başlattığını duyurdu.

'Zirveyi Hedefle Başarıyı Yakala' sloganıyla düzenlenen kampta 6 hafta hızlandırılmış yüz yüze eğitim verilecek. Kamp programında hızlandırılmış dersler, soru çözümleri, denemeler ve motivasyon etkinlikleri gibi farklı çalışmalarla öğrenciler sınava hazırlanacak. 25 Haziran'a kadar devam edecek kampta, öğrencilerin seviyelerini belirlemek amacıyla TYT ve AYT deneme sınavları da yapılacak.

Sınırlı kontenjanı bulunan kamp süresince sınav stratejileri ve motivasyon etkinlikleri de düzenlenecek.