Eyüpsultan'da yolun çökmesiyle bir evi su bastı - Son Dakika
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Eyüpsultan'da yolun çökmesiyle bir evi su bastı

05.05.2022 15:29

Eyüpsultan'da yolun çökmesiyle bir evi su bastı Eyüpsultan'da bir sokakta henüz bilinmeyen bir sebeple çökme meydana geldi.

Eyüpsultan'da yolun çökmesiyle bir evi su bastı

İSTANBUL - Eyüpsultan'da bir sokakta henüz bilinmeyen bir sebeple çökme meydana geldi. Oluşan göçükten dolayı patlayan su borusu nedeniyle bir evi su bastı. Su baskınında evin içerisinde buluna eşyalar zarar görürken mahallede bazı evlerde de sular kesildi.

Olay, sabah 07.00 sıralarında Eyüpsultan Mimar Sinan Mahallesi 1. Huzur Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta göçme meydana gelmesi ve su borusunun patlaması sonucu taşan su sokak üzerinde bulunan müstakil bir eve kadar geldi. Sabah su baskınını fark eden aile durumu itfaiye ve İSKİ ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen İSKİ ekipleri şebeke suyu borusunu tamir ettikten sonra göçüğü kapatırken, İSKİ'nin sokak üzerindeki çalışmalarından sonra itfaiye ekipleri ise bahçeye ve eve dolan suyu tahliye etti. Su baskını nedeniyle mahalledeki sularda kesildi. Evde bulunan eşyalar ise zarar gördü.

Eyüpsultan'da yolun çökmesiyle bir evi su bastı
Eyüpsultan'da yolun çökmesiyle bir evi su bastı
Eyüpsultan'da yolun çökmesiyle bir evi su bastı
Eyüpsultan'da yolun çökmesiyle bir evi su bastı
Eyüpsultan'da yolun çökmesiyle bir evi su bastı

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Eyüpsultan'da patlayan su borusu nedeniyle bir evi su bastı Eyüpsultan'da patlayan su borusu nedeniyle bir evi su bastı IHLARA VADİSİNDE HEYELAN; 2 DEV KAYA PARÇASI KÖY YOLUNA DÜŞTÜ, EVLERİ SU BASTI IHLARA VADİSİNDE HEYELAN; 2 DEV KAYA PARÇASI KÖY YOLUNA DÜŞTÜ, EVLERİ SU BASTI

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Eyüpsultan'da yolun çökmesiyle bir evi su bastı - Son Dakika


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