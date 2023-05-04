Taksici ve arkadaşları, yol verme kavgasında sürücü adayıyla hocasını kanlar içinde bıraktı

Hem benzinde hem motorinde fiyatlar bir kez daha değişiyor

Önceki gün saat 14.00 sıralarında Eyüpsultan Alibeyköy'de bulunan sürücü parkı alanında sürücü kursu hocası ve öğrencisi direksiyon sınavındayken seyir halindeki taksi sürücüsünden yol istedi.

KURS HOCASINI VE SÜRÜCÜ ADAYINI DÖVDÜLER

Taksi sürücüsü, aday öğrenciye yol vermedi. Bunun üzerine duran taksi sürücüsü ile sürücü adayı ve hocası arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine olaya dahil olan taksicinin arkadaşları, kurs hocası ve adayı darp etti.

O ANLAR KAMERADA

Yaşanan olayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan adayı ve hocayı ambulansla hastaneye kaldırdı. Darp edilen kurs hocasının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kısa süre önce burun ameliyatı olduğu öğrenilen sürücü adayının da yeniden burun ameliyatı edildiği belirtildi. Polis ekiplerinin olayı gerçekleştiren taksi sürücüsü ve arkadaşlarını tespit etme çalışması devam ediyor.