Son Dakika Haberleri: Eyüpsultan'da zabıtalar kahvaltı programında bir araya geldi
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Eyüpsultan'da zabıtalar kahvaltı programında bir araya geldi

3 saat önce

Zabıta Teşkilatı'nın 193'üncü kuruluş yıl dönümünde Eyüpsultan'da görev yapan zabıta memurları, kahvaltı programında bir araya geldi.

Eyüpsultan'da zabıtalar kahvaltı programında bir araya geldi, System.String[]

Zabıta Teşkilatı'nın 193'üncü kuruluş yıl dönümünde Eyüpsultan'da görev yapan zabıta memurları, kahvaltı programında bir araya geldi. Program sonunda zabıta memurları vatandaşlara karanfil dağıttı.


Eyüpsultan Belediyesine bağlı zabıta ekipleri, Zabıta Teşkilatı'nın 193'üncü kuruluş yıl dönümünde Ensari Konağı'nda düzenlenen kahvaltı programında bir araya geldi. Programa Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, başkan yardımcıları ve Eyüpsultan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü personeli katıldı. Başkan Köken, Zabıta Teşkilatı'nın 193'üncü yılını kutladı. Kahvaltı programı, toplu hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. Zabıta memurları daha sonra Eyüpsultan Meydanı ve Fahri Korutürk Caddesi'nde vatandaşlara ve esnaflara karanfil dağıttı. - İSTANBUL

Zabıta, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 04:07 Kaynak: İHA
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