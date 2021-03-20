Eyüpsultan'daki banka soygunu; şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Eyüpsultan'da bankaya girerek bıçakla 90 bin liralık soygun yapan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Soygun anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, 11 Mart tarihinde Eyüpsultan'da bulunan bir bankada meydana geldi. Öğle saatlerinde bankaya gelen ve güvenlik görevlisi olduğu öğrenilen şüpheli Metin A.(34), yanında bulunan bıçak ile bankada çalışan güvenlik görevlisini yaraladı. Göz yaşartıcı gaz kullanarak görevliyi etkisiz hale getiren şüpheli, bankanın kasasındaki 90 bin lirayı alarak olay yerinden yaya olarak kaçtı. Bankada çalışanlarının ihbarı üzerine, polis ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı.

ÇALDIĞI PARA İLE KREDİ BORÇLARINI ÖDEDİ

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, kamera kayıtlarından yola çıkarak şüphelinin kimliğini tespit etti. Şüphelinin Ağrı 'ya gittiğini tespit eden ekipler, yaptıkları operasyon ile şüpheliyi kaldığı evde yakaladı. Evinden 2 bin Euro ve 3 bin 600 lira çıkan şüphelinin, soygundan elde ettiği paralarla ise 27 bin lira olan kredi borcunu kapattığı, 21 bin 500 lira para ile elden borç ödediği tespit edildi. Şüphelinin emniyetteki ifadesinde; "Borçlarım vardı, onları ödemek için böyle bir şey yaptım" dediği öğrenildi.

OLAY ANI KAMERADABankada gerçekleşen soygun anları kameralara yansıdı. Görüntülerde, şüphelinin bankaya girişi, güvenlik görevlisi ile yaşadığı arbede ve parayı aldıktan sonra bankadan hızlıca ayrılışı yer alıyor.



- İstanbul