Eyüpsultan'daki gölete kimyasal atık döküldüğü iddiası - Son Dakika

Eyüpsultan'a bağlı Pirinçci Mahallesi'ndeki gölete kimyasal atık bırakıldığı iddiaları üzerine bölgeye gelen İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından numune alınarak inceleme başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Şahintepe mevkisindeki gölete yeşil renkli bir kimyasal madde bırakıldı. Göletin bir kısmında renk değişimine sebep olan madde ilk belirlemelere göre herhangi bir balık ölümüne neden olmadı.

İhbar üzerine olay yerine gelen İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin göletin birçok noktasından numune aldı.

Alınan numuneler labaratovur

Eyüpsultan Belediyesi Çevre Müdürlüğü ekipleri de bölgeye gelerek inceleme yaptı, muhtardan bilgi aldı.

Pirinççi Mahallesi Muhtarı Ali Yazıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, göletin merkezden uzak bir noktada olduğunu, ihbar üzerine bölgeye geldiğini söyledi.

İlk tespitlere göre gölete atılan maddenin inşaat boyası olduğunu ifade eden Yazıcı, "Kesinlikle ciddi bir durum yok. Bizim yaptığımız incelemelere göre sadece bir kutu kadar inşaat boyası atılmış. Hiçbir canlıya zarar geldiğini görmedik. 15 metrekare kadar bir alanda renk değişimi oldu. Olay bu kadar." diye konuştu.