Son dakika haber! EYÜPSULTAN'DAKİ JANDARMA OPERASYONUNDA 45 TÜP KOBRA ZEHRİ ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika
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Son dakika haber! EYÜPSULTAN'DAKİ JANDARMA OPERASYONUNDA 45 TÜP KOBRA ZEHRİ ELE GEÇİRİLDİ

25.09.2022 09:14

Son dakika gelişmesine göre EYÜPSULTAN'da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 45 tüp kobra yılanı zehri ele geçirildi.

EYÜPSULTAN'da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 45 tüp kobra yılanı zehri ele geçirildi. Yurtdışından kaçak yollarla Türkiye'ye getirttiği yılan zehrini yüksek fiyattan satma hazırlığında bulunan S.S.B. isimli şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timi) ekipleri, bir şüphelinin yurtdışından kaçak yollarla İstanbul'a kobra yılan zehiri getirdiği bilgisini aldı. Şüphelinin kimlik ve adres bilgisi saptandı. Şüphelinin kullandığı aracı takibe alan Jandarma ekipleri, aracı Eyüpsultan'da durdurdu. Şüpheli jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Araçta yapılan aramalarda; 45 tüp kobra yılanı zehiri ele geçirildi.

Gözaltına alınan S.S.B. hakkında, 5607 Sayılı Kaçakçılık Kanununa Muhalefet suçundan adli tahkikat başlatıldı.

KANSER TEDAVİSİ VE KOZMETİKTE KULLANILIYOR

Kobra zehirinin içinde çok sayıda protein ve polipeptit bulunmaktadır. Nörotoksit bir madde olan kobra zehiri bir insanı kısa sürede öldürebilecek güce sahiptir. Günümüzde kimyasal silahların ayrıştırılmasında, kemoterapi gören kanser hastalarının tedavisinde, doping ve kozmetik sektörlerinde kullanılan kobra yılanı zehiri çok ender bulunan ve pahalı bir maddedir.

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Kaynak: DHA

Eyüpsultan, Jandarma, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber! EYÜPSULTAN'DAKİ JANDARMA OPERASYONUNDA 45 TÜP KOBRA ZEHRİ ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber! EYÜPSULTAN'DAKİ JANDARMA OPERASYONUNDA 45 TÜP KOBRA ZEHRİ ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika
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