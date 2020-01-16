Eyüpsultan'daki öğrenciler doğal afetlere karşı bilinçlendirilecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Eyüpsultan'daki öğrenciler doğal afetlere karşı bilinçlendirilecek - Son Dakika

Eyüpsultan'daki öğrenciler doğal afetlere karşı bilinçlendirilecek

6 saat önce

Gençlerin doğal afetlere karşı bilinçlenmesi amacıyla Eyüpsultan Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğü'nün "Tedbir Al, Hayatta Kal" sloganıyla geçen yıl başlattığı proje şubatta devam edecek.

Eyüpsultan'daki öğrenciler doğal afetlere karşı bilinçlendirilecek, System.String[]

Gençlerin doğal afetlere karşı bilinçlenmesi amacıyla Eyüpsultan Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğü'nün "Tedbir Al, Hayatta Kal" sloganıyla geçen yıl başlattığı proje şubatta devam edecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kasım 2019'da başlatılan proje kapsamında Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) yetkililerince verilen eğitimler, şubatın farklı günlerinde Eyüpsultan'daki 11 ortaokulda gerçekleştirilecek.

Öğrenciler eğitimlerde, doğal afetler öncesinde, esnasında ve sonrasında neler yapılması gerektiğine ve alınması gereken tedbirlere dair bilgi edinecek.

Eğitimler, 4-5 Şubat'ta Göktürk Turgut Özal Ortaokulu'nda, 6-7 Şubat'ta Prof. Kaya Gürsel Ortaokulu'nda, 10-11 Şubat'ta Güzeltepe Ortaokulu'nda, 12-13 Şubat'ta Cumhuriyet Ortaokulu'nda, 14 Şubat'ta Hacı İslam Ülker Hacı Şakire Ülker İmam Hatip Ortaokulu'nda, 17-20 Şubat'ta Şehit Murat Taş Ortaokulu'nda, 21 Şubat'ta Akpınar Ortaokulu'nda, 24-25 Şubat'ta Dede Korkut İmam Hatip Ortaokulu'nda, 26- 28 Şubat'ta Gümüşsuyu Ortaokulu ile Üçşehitler Ortaokulu'nda yapılacak.

Eyüpsultan Belediyesi, AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 03:14 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Tuğrul Odabaş ile boşanan Işın Karaca, canlı yayında evliliği hakkında tüm bilinmeyenleri anlattı
İbb'ye açtığı davayı kazanan işçi konuştu Son dakika: Mısır'da gözaltına alınan AA çalışanı Hilmi Balcı serbest bırakıldı Son dakika: Metin İyidil soruşturmasında gözaltına alınan TFF Başkanı Nihat Özdemir'in oğlu ve gelini serbest bırakıldı

Son Dakika Haberleri
21:42 Süper Loto çekildi (1) - Son Dakika
21:40 Ankara'daki cep telefonu hırsızlığı kamerada - Son Dakika
21:38 Gökçeada feribot seferlerine fırtına engeli - Son Dakika
21:36 Yangında 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
21:35 Son dakika: Mısır'da gözaltına alınan AA çalışanı Hilmi Balcı serbest bırakıldı - Son Dakika
20:52 Son dakika: Metin İyidil soruşturmasında gözaltına alınan TFF Başkanı Nihat Özdemir'in oğlu ve gelini serbest bırakıldı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2020 21:48:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Eyüpsultan'daki öğrenciler doğal afetlere karşı bilinçlendirilecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]