EYÜPSULTAN'DAKİ SİLAHLI ÇATIŞMA; 4 ŞÜPHELİ YAKALANDI - Son Dakika

EYÜPSULTAN'da iki grup arasında çıkan ve bir kişinin yaralandığı silahlı çatışma olayıyla ilgili yakalanan dört şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı.

Olay, 8 Nisan'da Göktürk Mahallesi Göktürk Caddesi meydana geldi. İki grup arasında başlayan tartışma kısa sürede silahlı çatışmaya döndü. Çatışmada S.M. adlı bir kişi yaralanırken yoldan geçen bir araca da kurşun isabet etti. Cadde ortasında çıkan çatışma, bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülenirken, kavga eden kişilerin koştuğu arkalarından da ateş açıldığı görüldü. Eyüpsultan Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri silahla ateş eden M.Ç'yi tabancasıyla birlikte yakaladı. Olaya karışan A.Ç., B.E. ve B.M de gözaltına alındı. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen 4 şüpheli serbest bırakıldı.