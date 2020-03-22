Eyüpsultan'daki siteler de temizlenip dezenfekte edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Eyüpsultan'daki siteler de temizlenip dezenfekte edildi - Son Dakika

Eyüpsultan'daki siteler de temizlenip dezenfekte edildi

6 saat önce

Eyüpsultan Belediyesi, özel olarak kurulan dezenfeksiyon ekibiyle korona virüs tedbirleri kapsamında bütün cadde, sokak, çöp konteynerleri, apartman girişleri, sitelerde temizlik ve ilaçlama çalışmalarına devam ediyor.

Eyüpsultan'daki siteler de temizlenip dezenfekte edildi, System.String[]

Eyüpsultan Belediyesi, özel olarak kurulan dezenfeksiyon ekibiyle korona virüs tedbirleri kapsamında bütün cadde, sokak, çöp konteynerleri, apartman girişleri, sitelerde temizlik ve ilaçlama çalışmalarına devam ediyor.


Eyüpsultan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri ve özel olarak kurulan dezenfeksiyon ekibinin tüm ilçede başlattığı korona virüse karşı temizlik ve ilaçlama çalışmaları devam ediyor. Ekipler, her gün düzenli olarak ilçenin farklı mahallelerinde temizlik ve dezenfeksiyon yapıyor. Çalışmalarda önce cadde, sokaklar, çöp konteynerleri, apartman girişleri yıkanıyor, ardından özel solüsyonlarla dezenfekte ediliyor. Bu çalışmalar kapsamında Eyüpsultan Belediyesi ekipleri tarafından bugün Çırçır Mahallesi'ndeki Hava Meydanları Blokları, İtfaiyeciler Blokları ve Beka Bloklarına temizlik ve dezenfeksiyon işlemi yapıldı. Çalışmaları evlerinin balkonlarından izleyen vatandaşlar belediye ekiplerine ve Başkan Deniz Köken'e teşekkür ettiler.


Bu çalışmalar virüs tehdidi ortadan kalkana kadar tüm mahallelerde periyodik olarak her gün devam edecek. - İSTANBUL

Eyüpsultan Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 05:49 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Fransa'da koronavirüs salgını sebebiyle ölenlerin sayısı 674'e yükseldi
Suriye'de ilk yeni tip koronavirüs vakası tespit edildi Son dakika: Türkiye'de bugüne kadar toplam 20 bin 345 koronavirüs testi yapıldı Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 30'a, vaka sayısı ise 1236'ya yükseldi
Bakan Koca, anneleri sağlıkçı babaları asker olan çocukların mesajını paylaştı Bakan Koca, anneleri sağlıkçı babaları asker olan çocukların mesajını paylaştı         
17:25
Kemal Kılıçdaroğlu, maskeyle katıldığı cenazede kız kardeşini toprağa verdi Kemal Kılıçdaroğlu, maskeyle katıldığı cenazede kız kardeşini toprağa verdi         
17:14
Sergen Yalçın'ın kardeşi önerdi, Beşiktaş Clyne için harekete geçti Sergen Yalçın'ın kardeşi önerdi, Beşiktaş Clyne için harekete geçti         
14:02
Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle toplam can kaybı 1685'e yükseldi Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle toplam can kaybı 1685'e yükseldi         
12:48
Koronavirüs tedavisinde sıtma ilacı Koronavirüs tedavisinde sıtma ilacı "Klorokin" kullanılacak         
11:47
Ünlü boksör Paige Vanzant'ın karantinadaki bikinili pozu beğeni yağmuruna tutuldu Ünlü boksör Paige Vanzant'ın karantinadaki bikinili pozu beğeni yağmuruna tutuldu         
10:37
Son dakika: Bu işin şakası yok! Sokağa çıkan yaşlılara verilecek ceza belli oldu Son dakika: Bu işin şakası yok! Sokağa çıkan yaşlılara verilecek ceza belli oldu         
10:19
Yaşlılar evden çıkmasın diye alışverişlerini belediye personeli yapıyor Yaşlılar evden çıkmasın diye alışverişlerini belediye personeli yapıyor         
09:17
Koronavirüs savaşçıları hemşireler önlük bulamayınca korunmak için poşet giydiler Koronavirüs savaşçıları hemşireler önlük bulamayınca korunmak için poşet giydiler         
08:44
ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in koronavirüs test sonuçları belli oldu ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in koronavirüs test sonuçları belli oldu         
04:12
Yurt dışından getirilen öğrenciler, yurtlara alındı! Bir kentimiz daha karantina merkezi oldu Yurt dışından getirilen öğrenciler, yurtlara alındı! Bir kentimiz daha karantina merkezi oldu         
02:56
ABD'de koronavirüsü yenip evine dönen kadına 230 bin lira fatura çıkarıldı ABD'de koronavirüsü yenip evine dönen kadına 230 bin lira fatura çıkarıldı         
01:28
Fransa'da bir STK, hükümetinin değil Erdoğan'ın kapısını çaldı: Bize yardım edin Fransa'da bir STK, hükümetinin değil Erdoğan'ın kapısını çaldı: Bize yardım edin         
00:52
İnsanları virüse karşı uyarmaya çalışan 36 yaşındaki hasta konuşurken nefessiz kaldı İnsanları virüse karşı uyarmaya çalışan 36 yaşındaki hasta konuşurken nefessiz kaldı         
13:48
Alışveriş için markete giden sağlık çalışanı, boş rafları görünce gözyaşlarına boğuldu Alışveriş için markete giden sağlık çalışanı, boş rafları görünce gözyaşlarına boğuldu         
10:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2020 00:03:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Eyüpsultan'daki siteler de temizlenip dezenfekte edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]