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Eyüpsultan'daki teravih namazı havadan görüntülendi

1 saat önce

Eyüpsultan'daki teravih namazı havadan görüntülendi Kadir Gecesinde vatandaşlar teravih namazı için Eyüpsultan'a akın ettiİSTANBUL - Kadir Gecesi'nde vatandaşlar teravih namazlarını kılmak için Eyüpsultan Cami'ni doldurdu.

Eyüpsultan'daki teravih namazı havadan görüntülendi
Kadir Gecesinde vatandaşlar teravih namazı için Eyüpsultan'a akın etti
İSTANBUL - Kadir Gecesi'nde vatandaşlar teravih namazlarını kılmak için Eyüpsultan Cami'ni doldurdu. Eyüp Meydanı'nı tamamen dolduran cemaatin oluşturduğu yoğunluk havadan görüntülendi.
Kadir Gecesi'ni Eyüpsultan' da geçirmek isteyen binlerce vatandaş iftarlarını açtıktan sonra teravih namazı için Eyüpsultan Cami'ni doldurdu. Eyüpsultan Cami'ne sığmayan cemaat avluyu ve meydanlara sığamadı. Binlerce vatandaşın teravih namazını kılması havadan görüntülendi. Eyüpsultan Cami çevresinde yoğun trafik oluştu. Şehir dışından gelen birçok vatandaş Kadir Gecesi'nin maneviyatını Eyüpsultan'da yaşadı.
Eyüpsultan'daki teravih namazı havadan görüntülendi
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 01:11 Kaynak: İHA
Kadir Gecesi, Genel
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