Eyüpsultan'daki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı - Son Dakika

Eyüpsultan'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 79 kilo 519 gram esrar ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İstanbul ve Kırklareli Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uluslararası bağlantısı olan bazı şebekelerin yurt dışından gelen uyuşturucuyu piyasaya süreceği istihbaratı üzerine ortak çalışma başlattı.

Söz konusu soruşturma kapsamında, 14 Eylül'de Eyüpsultan'da düzenlenen operasyonda, 1 kişi gözaltına alındı.

Adres ve arabada yapılan aramalarda, 79 kilo 519 gram esrar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.