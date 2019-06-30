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Eyüpsultan'daki yangın

1 saat önce

Orman Harekat ve İtfaiye Komuta Merkezi, Eyüpsultan Hasdal Askeri Kışlası'nın yan tarafındaki ormanlık alanda çıkan yangının arazöz, dozer ve orman helikopteriyle müdahale edilerek kontrol altına alındığı açıklandı.

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Orman Harekat ve İtfaiye Komuta Merkezi, Eyüpsultan Hasdal Askeri Kışlası'nın yan tarafındaki ormanlık alanda çıkan yangının arazöz, dozer ve orman helikopteriyle müdahale edilerek kontrol altına alındığı açıklandı.
Orman Harekat ve İtfaiye Komuta Merkezinden alınan bilgiye göre, ormanlık alanda çıkan yangın saat 12.35'te başladı. Yangına müdahale için Orman Müdürlüğü'nden 6 arazöz ve 1 dozer, İtfaiye Müdürlüğünden ise 16 araç, 52 personel ve 1 adet orman helikopteriyle yangına 12: 45'te müdahale edildi. Ayrıca Balıkesir'den 1 adet orman helikopteri talebinde bulunuldu.
Orman Harekat Merkezi'nin talebi üzerine TEİAŞ ve BEDAŞ idarelerince bölgeden geçen yüksek ve alçak gerilim hatlarındaki enerji kesildi. Güvenlik tedbirlerinin alındığı bölgeye 2 adet ambulans sevk edildi.
Yangına müdahale sonucu Fıstık Çamı ormanındaki yangın kontrol altına alındı.
Yangının çıkış sebebinin tespitine ilişkin soruşturma başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 04:54 Kaynak: AA
Hasdal, İtfaiye, Güncel
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