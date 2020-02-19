Eyüpsultan Devlet Hastanesi çevresinde bakım-onarım yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Eyüpsultan Devlet Hastanesi çevresinde bakım-onarım yapıldı - Son Dakika

Eyüpsultan Devlet Hastanesi çevresinde bakım-onarım yapıldı

6 saat önce

Eyüpsultan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Eyüpsultan Devlet Hastanesi çevresinde bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştirdi.

Eyüpsultan Devlet Hastanesi çevresinde bakım-onarım yapıldı, System.String[]

Eyüpsultan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Eyüpsultan Devlet Hastanesi çevresinde bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştirdi.


Çalışmalar kapsamında, hastane çevresinde asfaltlama, yol düzenlemesi ve bahçesinde de peyzaj çalışmaları yapıldı. Geçtiğimiz yıl yıkılan hastanenin istinat duvarı Eyüpsultan Belediyesi tarafından yapılmıştı. Yıkılan duvarın dibinde peyzaj çalışmaları gerçekleştirildi. Hastane bahçesi ve çevresindeki beton saksılara da mevsimlik bitkiler dikildi. Ardından hastane çevresinde deforme olmuş yolda 500 metrekarelik alana 75 ton asfalt serimi yapıldı - İSTANBUL

Eyüpsultan Belediyesi, Fen İşleri Müdürlüğü, Devlet Hastanesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 12:15 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: HSK, Gezi Davası'na beraat veren mahkeme üyeleri hakkında inceleme başlattı
Son dakika: Libya'daki UMH Başbakanı Serrac, Hafter ile tüm müzakereleri askıya aldı Türkiye'nin merak ettiği deha çocuk Atakan, "Kitap okuyun" tavsiyesinde bulundu Rize'de koronavirüs alarmı! Tayland'dan dönen kişi gözlem altına alındı

Son Dakika Haberleri
18:17 Aleyna Tilki ve Aynur Aydın arasındaki polemiğe genç popçunun babası da dahil oldu
17:41 Genç şarkıcı, ahlaksız teklifi ifşa etti!
17:41 Defne Samyeli, eski sevgilisi Cem Yılmaz'ın fotoğraflarını Instagram'dan sildi
17:32 Bige Önal, 5 yıldır aşk yaşadığı Aras Bulut İynemli ile evliliği düşünmediklerini söyledi
17:02 İrfan Özata'nın yeni albüm

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2020 19:08:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Eyüpsultan Devlet Hastanesi çevresinde bakım-onarım yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]