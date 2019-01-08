Eyüpsultan Devlet Hastanesi'nde Hastalar Tahliye Ediliyor
1 saat önce
Haber-Kamera: Ersan SAN - Murat SOLAK - Melih OKUMUŞ - İstanbul DHAEyüpsultan Devlet Hastanesi'nin arka bahçesindeki istinat duvarı çöktü.
Haber-Kamera: Ersan SAN - Murat SOLAK - Melih OKUMUŞ - İstanbul
DHA
Eyüpsultan Devlet Hastanesi
'nin arka bahçesindeki istinat duvarı çöktü. Çökme nedeniyle hastanenin elektriği kesildiği belirtilirken hastalar ambulanslarla sevkediliyor.
Hastanesinin arka bahçesindeki istinat duvarı, henüz belirlenemeyen nedenle yıkıldı.
Olay yerine çok sayıda itfaiye ve AFAD
ekibi sevkedildi. Olayda, ilk belirlemelere göre ölen veya yaralanan olmazken inceleme devam ediyor. Öte yandan çökme nedeniyle hastanenin elektriği kesildiği belirtilirken hastalar ambulanslarla başka hastanelere sevkediliyor.
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 01:51 Kaynak: DHA
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