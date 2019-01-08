Eyüpsultan Devlet Hastanesi'nde Hastalar Tahliye Ediliyor
1 saat önce
İstanbul - EYÜPSULTAN DEVLET HASTANESİ'NDE HASTALAR TAHLİYE EDİLİYOR (aktüel görüntüler)(Tür: İstanbul)
İstanbul
- EYÜPSULTAN DEVLET HASTANESİ'NDE HASTALAR TAHLİYE EDİLİYOR (aktüel görüntüler)
(Tür: İstanbul)
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 02:22 Kaynak: DHA
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