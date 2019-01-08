Son Dakika Haberleri: Eyüpsultan Devlet Hastanesi'nde Hastalar Tahliye Edildi;3 Bina Boşaltıldı

Eyüpsultan Devlet Hastanesi'nde Hastalar Tahliye Edildi;3 Bina Boşaltıldı

52 dakika önce

EYÜPSULTAN Devlet Hastanesi'nin arka bahçesindeki istinat duvarı çöktü.

Eyüpsultan Devlet Hastanesi'nde Hastalar Tahliye Edildi;3 Bina Boşaltıldı, System.String[]
EYÜPSULTAN  Devlet Hastanesi'nin arka bahçesindeki istinat duvarı çöktü. Çökme nedeniyle hastanenin elektriği kesildiği belirtilirken hastalar ambulanslarla sevkedildi. 

Hastanesinin arka bahçesindeki istinat duvarı, öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yıkıldı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve AFAD ekibi sevkedildi. Olayda, ilk belirlemelere göre ölen veya yaralanan olmazken inceleme devam ediyor. Öte yandan çökme nedeniyle hastanenin elektriği kesildiği belirtilirken hastalar ambulanslarla başka hastanelere sevkedildi. Hastanenin arkasında bulunan 3 bina ise boşaltıldı. 

- İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 02:35 Kaynak: DHA

Devlet Hastanesi, Güncel
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