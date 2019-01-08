Son Dakika Haberleri: Eyüpsultan Devlet Hastanesi'nde Hastalar Tahliye Ediliyor (3) (Aktüel)

Eyüpsultan Devlet Hastanesi'nde Hastalar Tahliye Ediliyor (3) (Aktüel)

1 saat önce

Haber-Kamera: Ersan SAN - Murat SOLAK - Melih OKUMUŞ - İstanbul DHA Eyüpsultan Devlet Hastanesi'nin arka bahçesindeki istinat duvarı çöktü.

Eyüpsultan Devlet Hastanesi'nde Hastalar Tahliye Ediliyor (3) (Aktüel), System.String[]
Haber-Kamera: Ersan SAN - Murat SOLAK - Melih OKUMUŞ - İstanbul DHA
Eyüpsultan Devlet Hastanesi'nin arka bahçesindeki istinat duvarı çöktü. Çökme nedeniyle hastanenin elektriği kesildiği belirtilirken hastalar ambulanslarla sevkediliyor.

Hastanesinin arka bahçesindeki istinat duvarı, henüz belirlenemeyen nedenle yıkıldı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve AFAD ekibi sevkedildi. Olayda, ilk belirlemelere göre ölen veya yaralanan olmazken inceleme devam ediyor. Öte yandan çökme nedeniyle hastanenin elektriği kesildiği belirtilirken hastalar ambulanslarla başka hastanelere sevkediliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 03:42 Kaynak: DHA

İstanbul, Devlet Hastanesi, Güncel
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