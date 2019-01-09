Son Dakika Haberleri: Eyüpsultan Devlet Hastanesi'ndeki Çalışmalar Devam Ediyor

Eyüpsultan Devlet Hastanesi'ndeki Çalışmalar Devam Ediyor

1 saat önce

EYÜPSULTAN Devlet Hastanesi'nin arka bahçesindeki istinat duvarının çökmesiyle kesilen elektrik jeneratör ile verilmeye başlandıEyüpsultan Devlet Hastanesi'nin arka bahçesinde dün istinat duvarı çökmüştü.

Eyüpsultan Devlet Hastanesi'ndeki Çalışmalar Devam Ediyor, System.String[]
EYÜPSULTAN   Devlet Hastanesi'nin arka bahçesindeki istinat duvarının çökmesiyle kesilen elektrik jeneratör ile verilmeye başlandı

Eyüpsultan Devlet Hastanesi'nin arka bahçesinde dün istinat duvarı çökmüştü. Çökme sonucunda hastanenin arkasındaki 3 bina tedbir amacıyla boşaltıldı. Çökme nedeniyle hastanenin elektriği kesilmişti. Elektriği kesilen hastanenin yoğun bakım ünitesinde bulunan hastalar, çevredeki hastanelere nakil edilerek hastane boşaltıldı. Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) tarafından hastaneye jeneratör getirildi. Getirilen jeneratörle birlikte hastanenin acil ve poliklinik hizmeti verilmeye başlandı. Öte yandan tedbir amaçlı hastanenin idare işler ve ek polikliniklerinin de bulunduğu C Bloğu da boşaltıldı. Hastane görevlileri binada bulunan malzemeleri ana binaya taşıdı. Ekiplerin istinat duvarının çöktüğü yerdeki çalışmaları devam ediyor.

- İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 11:58 Kaynak: DHA

Devlet Hastanesi, 3. Sayfa
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