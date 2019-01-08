Eyüpsultan Devlet Hastanesi'nin Arkasında Bulunan İstinat Duvarı Çöktü.
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IHAAW130346-ASA/08-01-2019- Eyüpsultan Devlet Hastanesi'nin arkasında bulunan istinat duvarı çöktü.
IHAAW130346-ASA/08-01-2019
- Eyüpsultan Devlet Hastanesi'nin arkasında bulunan istinat duvarı çöktü. Olay yerine itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler çöken duvar enkazında incelemelerde bulunuyor. 08.01.2019 13: 03: 46 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 01:09 Kaynak: İHA
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