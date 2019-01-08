Eyüpsultan Devlet Hastanesi'nin Arkasında Bulunan İstinat Duvarı Çöktü
42 dakika önce
Eyüpsultan Devlet Hastanesi'nin arkasında bulunan istinat duvarı çöktüEyüpsultan Devlet Hastanesi'nin arkasında bulunan istinat duvarı çöktü.
Eyüpsultan Devlet Hastanesi
'nin arkasında bulunan istinat duvarı çöktü
Eyüpsultan Devlet Hastanesi'nin arkasında bulunan istinat duvarı çöktü. Olay yerine itfaiye ve AFAD
ekipleri sevk edildi. Ekipler çöken duvar enkazında incelemelerde bulunuyor
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 01:14 Kaynak: İHA
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