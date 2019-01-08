Son Dakika Haberleri: Eyüpsultan Devlet Hastanesi'nin Arkasında Bulunan İstinat Duvarı Çöktü

Eyüpsultan Devlet Hastanesi'nin Arkasında Bulunan İstinat Duvarı Çöktü

42 dakika önce

Eyüpsultan Devlet Hastanesi'nin arkasında bulunan istinat duvarı çöktüEyüpsultan Devlet Hastanesi'nin arkasında bulunan istinat duvarı çöktü.

Eyüpsultan Devlet Hastanesi'nin arkasında bulunan istinat duvarı çöktü

Eyüpsultan Devlet Hastanesi'nin arkasında bulunan istinat duvarı çöktü. Olay yerine itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler çöken duvar enkazında incelemelerde bulunuyor

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 01:14 Kaynak: İHA

Devlet Hastanesi, 3. Sayfa
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